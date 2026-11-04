Video: बीकेटी में फार्म हाउस मालिक पर फायरिंग करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

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बख्शी का तालाब (बीकेटी) में फार्म हाउस मालिक पर असलहे से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तीन असलहे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फायरिंग के पीछे की वजह और घटना में उनकी भूमिका के संबंध में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है।

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