{"_id":"6af15a26d11ad9dc0d0b6ff7","slug":"lucknow-agra-expressway-accident-a-journey-left-incomplete-lives-lost-while-loved-ones-waited-see-images-of-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसा: सफर अधूरा रह गया, अपनों के इंतजार में थमी सांसें; देखें हादसे की लाइव तस्वीरें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। राजस्थान के भिवानी से बिहार के छपरा जा रही यात्रियों से भरी बस लखनऊ के पारा इलाके में जीरो पॉइंट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खंती में पलट गई। विज्ञापन

Trending Videos

हादसे के वक्त बस में 53 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। कोई बस के भीतर फंसा था तो कोई घायल हालत में बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था।



विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे में तीन यात्री की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर और लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन

बस में सवार यात्री अपने घर पहुंचने की उम्मीद लेकर सफर कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों ने चालक पर नशे में बस चलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रास्ते में चालक और परिचालक ने कई जगह रुककर शराब पी थी।

हालांकि, इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

बस में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। जिलाधिकारी विशाख जी ने एक यात्री की मौत की पुष्टि की है।





हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। डिप्टी सीएम भी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे।