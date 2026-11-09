लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसा: सफर अधूरा रह गया, अपनों के इंतजार में थमी सांसें; देखें हादसे की लाइव तस्वीरें
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पारा क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। हादसे में तीन यात्री की मौत और 45 लोग घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक पर नशे में बस चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
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आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। राजस्थान के भिवानी से बिहार के छपरा जा रही यात्रियों से भरी बस लखनऊ के पारा इलाके में जीरो पॉइंट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खंती में पलट गई।
हादसे के वक्त बस में 53 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। कोई बस के भीतर फंसा था तो कोई घायल हालत में बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था।
हादसे में तीन यात्री की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर और लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को सामने ला दिया है। जिन परिवारों को अपनों के घर लौटने का इंतजार था, उनके लिए यह सुबह कभी न भूलने वाला दर्द बन गई।