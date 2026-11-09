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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसा: सफर अधूरा रह गया, अपनों के इंतजार में थमी सांसें; देखें हादसे की लाइव तस्वीरें

Mon, 09 Nov 2026 11:17 AM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 09 Nov 2026 11:17 AM IST
सार

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पारा क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। हादसे में तीन यात्री की मौत और 45 लोग घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक पर नशे में बस चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

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Lucknow-Agra Expressway accident: A journey left incomplete, lives lost while loved ones waited; see images of
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। राजस्थान के भिवानी से बिहार के छपरा जा रही यात्रियों से भरी बस लखनऊ के पारा इलाके में जीरो पॉइंट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खंती में पलट गई। 

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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसा - फोटो : अमर उजाला

हादसे के वक्त बस में 53 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। कोई बस के भीतर फंसा था तो कोई घायल हालत में बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था।
 

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Lucknow-Agra Expressway accident: A journey left incomplete, lives lost while loved ones waited; see images of
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसा - फोटो : अमर उजाला

हादसे में तीन यात्री की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर और लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे - फोटो : अमर उजाला
बस में सवार यात्री अपने घर पहुंचने की उम्मीद लेकर सफर कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। 

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पूरी बस पलट गई। - फोटो : अमर उजाला
प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों ने चालक पर नशे में बस चलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रास्ते में चालक और परिचालक ने कई जगह रुककर शराब पी थी।

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डिप्टी सीएम अस्पताल पहुंचे। - फोटो : अमर उजाला
हालांकि, इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

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अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया गया। - फोटो : अमर उजाला
बस में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। जिलाधिकारी विशाख जी ने एक यात्री की मौत की पुष्टि की है।

 

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पुलिस वाले घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। - फोटो : अमर उजाला
हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। डिप्टी सीएम भी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे।

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स्ट्रेचर से लेकर अस्पताल पहुंचे। - फोटो : अमर उजाला

हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को सामने ला दिया है। जिन परिवारों को अपनों के घर लौटने का इंतजार था, उनके लिए यह सुबह कभी न भूलने वाला दर्द बन गई।

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