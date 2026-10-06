VIDEO: भारत VS वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, दर्शकों में भारी उत्साह, वैभव को खास क्रेज

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इकाना स्टेडियम के बाहर इंडिया-वेस्टइंडीज के बीच मैच शुरू होने के पहले फैन्स में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शकों में अमर उजाला के साथ खास बातचीत की। रोहित, विराट और धोनी टीम के हिस्सा नहीं हैं बावजूद इसके उनके फैन्स उनके नाम का टी शर्ट पहनकर भारी संख्या में पहुंचे। साथ ही मैदान के बाहर वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक और संजू सैमसन समेत अन्य खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए जुटे।

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