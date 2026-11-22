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लखनऊ। ओडिशा के बोंडा नृत्य के जरिये जनजातीय संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली तो सिक्किम के याकछम ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कहीं राजस्थान के चकरी नृत्य की घूमती लय पर दर्शक झूमे तो कहीं कनपुरिया नौटंकी ने खूब रंग जमाया। शनिवार को लोहिया पार्क में सोनचिरैया की ओर से आयोजित देशज के दूसरे और अंतिम दिन अलग-अलग राज्यों की लोककलाओं ने दर्शकों का ध्यान खींचा।मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह उपस्थित रहीं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में ओडिशा के लोककलाकारों का बोंडा नृत्य खास आकर्षण रहा। इस जनजाति की संख्या कम होने और उसकी कला को सहेजने के लिए ओडिशा सरकार की ओर से कलाकारों के साथ एक मजिस्ट्रेट को प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया। सिक्किम से आए कलाकारों ने याकछम की प्रस्तुति दी। याकों ने नृत्य के साथ करतब भी दिखाए, जिन्हें देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे।राजस्थान के कलाकारों ने चकरी नृत्य की दी प्रस्तुतिइसके बाद राजस्थान के कलाकारों ने रंग-बिरंगी वेशभूषा में चकरी नृत्य प्रस्तुत किया। इसकी भव्यता पर लखनऊवासी झूम उठे और कलाकारों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का छऊ नृत्य और पूर्वांचल का धोबिया नृत्य भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सफल रहा। राजस्थान के चरी, महाराष्ट्र के लावणी नृत्य और बुंदेलखंड की संस्कृति को अभिव्यक्त करती संजू बघेल की प्रस्तुति भी कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण में शामिल रही।लोकनृत्यों के साथ कनपुरिया नौटंकी और अवध के नकटौरा ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। पद्मश्री गुलाबदेवी की बेटी मधु ने दहीवाली नौटंकी प्रस्तुत की। इसका प्रस्तुतिकरण इतना प्रभावी रहा कि दर्शक खुद को उसी नौटंकी का हिस्सा मानने लगे और कलाकारों का जमकर उत्साह बढ़ाया। वहीं, नकटौरा के बारे में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने बताया कि पहले बेटे की बरात में घर की महिलाएं शामिल नहीं होती थीं। ऐसे में वे घर पर एक साथ जुटकर हास्य-व्यंग्य करती थीं, लोकगीत गाती थीं, नृत्य करती थीं और नाट्य रचती थीं। इसी परंपरा को नकटौरा कहा जाता है।