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VIDEO: भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट का 50वां स्थापना दिवस समारोह
भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट का 50वां स्थापना दिवस समारोह स्थानीय यूपी प्रेस क्लब में धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उप्र लखनऊ के चेयरमैन डॉ. एन.के. इदरीसी ने डॉ. मैटई के चित्र पर माल्यार्पण कर किया।
समारोह में वक्ता डॉ एस एन राय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वैधानिकता और शासनादेशों के पालन पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस दौरान बोर्ड पंजीकृत चिकित्सकों को निडर होकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी गई। संस्थान के प्राचार्य डॉ. प्रमोद कुमार मौर्य ने लगभग 100 अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कई प्रमुख चिकित्सक व नागरिक उपस्थित रहे।
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