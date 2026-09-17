VIDEO: अखिलेश यादव ने किया वादा, सपा सरकार बनने पर 'भगवान विश्वकर्मा जयंती' पर राजकीय अवकाश बहाल करेंगे

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता करते हुए घोषणा की है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 'भगवान विश्वकर्मा जयंती' पर राजकीय अवकाश पुनः बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा के भव्य मंदिर के निर्माण का भी वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण नियम और कानूनों के तहत किया गया है, उसी तर्ज पर सब मिलकर भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज भी किसी निर्माण कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की ही पूजा की जाती है।

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