सुना है क्या: पश्चिम जाते ही भूले अवधी तहजीब, फिर मैनेजमेंट की जीत; 'गुस्सा कम करने का विशेष उपाय'

फिर मैनेजमेंट की जीत

पश्चिम यूपी के एक जिले के पूर्व कप्तान साहब मारपीट के आरोपों से बरी हो गए हैं। पहले कैमरे पर पीड़ित ने जिस बर्बरता का जिक्र किया था, वह अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि पुलिस की पिटाई का बुरा नहीं मानना चाहिए। कप्तान साहब ने भी हटते ही कुछ ऐसा प्रबंधन किया जो बाकियों के लिए नसीहत बन गया।



उनके लिए बड़े अफसर भी मैनेजमेंट में जुटे थे। दबाव से लेकर जुगाड़ तक, जो जहां काम आया, आजमाया गया। भला तलवार पर आंच आने का मामला है। खाकी-खाकी का साथ नहीं देगी तो किसका देगी? खैर, इस बार भी मैनेजमेंट की जीत हो गई।





