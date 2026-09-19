यूपी: लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी को रोशन करेंगे 26 बिजलीघर, 400 करोड़ तक आएगी ट्रांसमिशन इकाई की लागत

अंसल एपीआई की हाईटेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी को 26 बिजलीघर रोशन करेंगे। इनमें 400/220 और 220/33 केवी का एक-एक और 33/11 के 24 बिजलीघर बनाए जाएंगे। टाउनशिप के अंदर 400/220 केवी के बिजलीघर का निर्माण पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन करेगा। इसके लिए एलडीए निशुल्क जमीन देगा। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से ऊर्जा विभाग को पत्र भेजा गया है।

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यूपी सरकार की कैबिनेट ने एलडीए को सुशांत गोल्फ सिटी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। इसके बाद पावर कॉर्पोरेशन ने टाउनशिप को रोशन करने का खाका तैयार करके शासन को भेजा है। कॉर्पोरेशन के सूत्रों ने बताया एलडीए को टाउनशिप का अधिग्रहण करने से पहले सिंगल पॉइंट कनेक्शन के बिजली बिल मद में बकाया रकम का सबसे पहले भुगतान करना होगा। इसके बाद ही बिजली नेटवर्क विकसित करने की प्रक्रिया बढ़ सकेगी।इस नेटवर्क के तहत 220/33 केवी का बिजलीघर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को बनाना होगा। हालांकि, एलडीए को विकास शुल्क चुकाना पड़ेगा। टाउनशिप के व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए एलडीए को अपने खर्च पर 24 जगह अलग-अलग 33/11 केवी के बिजलीघर बनाने पड़ेंगे।