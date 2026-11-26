{"_id":"6b082e399a88943edf0aac0c","slug":"video-video-akhalsha-bl-mathata-oura-satadayama-sapa-sarakara-ka-thana-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अखिलेश बोले- मेदांता और स्टेडियम सपा सरकार की देन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखिलेश यादव ने कहा कि मेदांता अस्पताल और स्टेडियम बनाने का वादा सपा के घोषणा-पत्र में नहीं था। लेकिन सरकार बनने के बाद निवेश और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि लखनऊ का मेदांता अस्पताल और यहां बना स्टेडियम सपा सरकार के प्रयासों का नतीजा हैं। स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि देश का बेहतरीन स्पोर्ट्स सेंटर भी है। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार ने बैंक और उसके आसपास के इलाके का भी विकास कराया।

... और पढ़ें