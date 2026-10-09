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Video: इकाना स्टेडियम के बाहर गोमती का पानी रोकने के लिए बनाई गई मिट्टी की ऊंची मेड़

Akash Dwivedi

Updated Fri, 09 Oct 2026 07:06 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 07:06 PM IST







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इकाना स्टेडियम के बाहर गोमती नदी के बढ़ते जलस्तर से पानी को रोकने के लिए मिट्टी की ऊंची-ऊंची मेड़ बनाई गई है। स्टेडियम के पास मिट्टी डालकर अवरोध तैयार किया गया है, ताकि नदी का पानी आगे फैलने से रोका जा सके। ... और पढ़ें

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