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VIDEO: आयतुल्लाह अली खामेनेई पर विवादित टिप्पणी, एफआईआर दर्ज करने के लिए दी तहरीर

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 07:46 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 07:46 PM IST







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कॉमेडियन अंकित अग्निहोत्री द्वारा इंस्टाग्राम पर आयतुल्लाह अली खामेनेई पर विवादित टिपण्णी का वीडियो पोस्ट किये जाने के विरोध में मौलाना यासूब अब्बास ने चौक कोतवाली पहुंचकर अंकित अग्निहोत्री पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी। ... और पढ़ें

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