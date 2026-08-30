VIDEO: आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी का स्वागत-अभिनंदन समारोह

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राजधानी लखनऊ में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी का स्वागत-अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आरएलडी के नवागंतुक एवं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी बी.के. शुक्ला ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता और समर्थक समारोह में मौजूद रहे। आयोजन में यूपी सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आरएलडी के कार्यकर्ता समारोह में मौजूद रहे।

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