Lucknow News: मिनी स्टेडियम विजयंत खंड को खिताब

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पहले हाफ से ही दबाव बनाते हुए मिनी स्टेडियम की ओर से सौरभ ने सातवें और 13वें मिनट में लगातार दो गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। 18वें मिनट में दिशांत कुमार ने गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। वीर शिवाजी हॉकी अकादमी की ओर से 23वें मिनट में दिव्यांश ने गोल कर अंतर 3-1 किया। इसके बाद 29वें मिनट में करन ने मिनी स्टेडियम के लिए गोल किया। वीर शिवाजी की ओर से 34वें मिनट में आदित्य शुक्ला ने गोल कर स्कोर 4-2 किया। मिनी स्टेडियम ने इसके बाद भी आक्रमण जारी रखा। 43वें मिनट में ऋषभ और 56वें मिनट में आदित्य ने गोल कर टीम को 6-2 की निर्णायक बढ़त दिला दी। आखिरी दिन के मुख्य अतिथि यूपी हॉकी सचिव रजनीश कुमार मिश्रा रहे।इस दौरान अविनाश श्रीवास्तव, अकरम महमूद, अभिषेक सिंह, उपेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। टेबल टेनिस मुकाबलों में प्रणीत और वर्तिका ने तीन-तीन स्पर्धाओं में पदक जीतकर सबसे अधिक सफलता हासिल की। वर्तिका ने बालिका अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-18 आयुवर्ग में एक-एक स्वर्ण जीतते हुए तीन स्वर्ण अपने नाम किए। प्रणीत को अंडर-14 बालक, अंडर-18 बालक में एक-एक स्वर्ण और अंडर-15 में रजत मिला।अलग-अलग आयुवर्गों में आदित्य, अर्पित, वैष्णवी, अमाया, मेदुरा, पार्थ, अर्पित, गौरी और रिद्धिमा आदि खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक जीते।