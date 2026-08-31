Lucknow News: दो पालियों में हुई जीआईसी प्रवक्ता के लिए मुख्य परीक्षा

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) लेक्चरर मुख्य परीक्षा राजधानी में 26 केंद्रों पर शुरू हो गई। यह परीक्षा दो दिनों तक चलेगी। रविवार को समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी और जीव विज्ञान समेत विभिन्न विषयों की परीक्षाएं दो पालियों में हुईं। मुख्य परीक्षा में केवल प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सीमित अभ्यर्थी ही शामिल हुए। लखनऊ में राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया गया। 31 अगस्त को लखनऊ में कुछ विशिष्ट विषयों के लिए केवल एक केंद्र निर्धारित है। यह केंद्र यूपीपीएससी शिविर कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ है। प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम रही। पहली पाली में हिंदी की परीक्षा हुई। दूसरी पॉली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे चली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होनी थी।