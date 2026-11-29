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VIDEO: बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थी अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे, सपा ने दिलाया भरोसा
करीब 200 अभ्यर्थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। मुलाकात के बाद अभ्यर्थी वापस लौट गए।
अभ्यर्थियों की मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पुलिस की दो बसें पहुंचीं जबकि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।
अभ्यर्थियों का कहना है कि अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी और 2027 में सपा सरकार बनने पर उनके साथ न्याय किया जाएगा। अब अभ्यर्थियों को इस आश्वासन से उम्मीद जगी है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग को लेकर आगे कोई ठोस फैसला हो सकेगा।
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