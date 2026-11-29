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VIDEO: संविधान दिवस मनाया गया, वक्ताओं ने रखे अपने विचार
तेलीबाग में रविवार को डॉ आंबेडकर विचार एवं सेवा संस्थान के द्वारा तेलीबाग में स्थित परिकल्प भवन में भारतीय संविधान चुनौती तथा स्थिरता को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सम्मेलन में भारत के दूसरे राज्यों से कुलपति प्रोफेसर एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने संविधान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किया।
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