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VIDEO: बख्शी का तालाब नगर पंचायत के मुबारकपुर वार्ड में रास्ते पर अवैध कब्जा कर बनवाई जा रही दीवार, शौचालय टैंक

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 29 Nov 2026 02:34 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 02:34 PM IST







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नगर पंचायत बक्शी का तालाब के वार्ड 18 मुबारकपुर में रास्ते पर दीवार और शौचालय टैंक बनाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों का विरोध है कि राजस्व कर्मी मन मुताबिक रिपोर्ट लगाकर मनमानी कर रहे केवल तीन लोगों के लिए बख्शी का तालाब तहसील प्रशासन मूक बना है। ... और पढ़ें

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