{"_id":"6ab4eab14b08c8876c084436","slug":"video-lkhanauu-ka-kaugdhaya-ghata-para-sharathathhalo-na-kaya-ganaesha-paratamao-ka-vasarajana-dhal-nagaugdha-ka-bca-nacata-gata-pahaca-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ के कुड़िया घाट पर श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते-गाते पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के कुड़िया घाट पर श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते-गाते पहुंचे

Bhupendra Singh

Updated Thu, 24 Sep 2026 02:47 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 02:47 PM IST







Link Copied



लखनऊ के कुड़िया घाट पर श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते-गाते पहुंचे

विज्ञापन