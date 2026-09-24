बहराइच: "आई एम सारी मम्मी-पापा, मेरा मोबाइल जरूर देखना", सुसाइड नोट लिखकर युवक ने लगाई फांसी

बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र के ढ़पालीपुरवा मोहल्ले में किराये के कमरे में बुधवार देर शाम को 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान फखरपुर क्षेत्र के कुंडासर निवासी सचिन त्रिपाठी के रूप में हुई। वह एक निजी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के पद पर कार्यरत था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। मौके से मिले सुसाइड नोट में युवक ने मम्मी-पापा से माफी मांगने के साथ दोस्ती में धोखे का जिक्र किया है।

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