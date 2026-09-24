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लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विधानसभा के सामने की नारेबाजी

Bhupendra Singh

Updated Thu, 24 Sep 2026 02:47 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 02:47 PM IST







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राजधानी लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विधानसभा के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए हिरासत में लेकर उन्हें इको गार्डन भेजा। ... और पढ़ें

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