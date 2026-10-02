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लखनऊ विवि के मेस में खराब खाने और हाई टीडीएस पानी के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन

Bhupendra Singh

Updated Fri, 02 Oct 2026 09:06 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 09:06 PM IST







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राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय के हबीबुल्लाह छात्रावास में मेस के खराब भोजन, पेयजल की गुणवत्ता और साफ-सफाई की समस्या को लेकर शुक्रवार को करीब 100-150 छात्रों ने गेट नंबर तीन पर धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों ने मेस के भोजन की गुणवत्ता सुधारने, पानी की जांच कराने और छात्रावास में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। ... और पढ़ें

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