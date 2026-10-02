सियासत: अजय राय की विदाई और आराधना मिश्रा ‘मोना’ की ताजपोशी, यूपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव

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मुखर और मजबूत आवाज मानी जाती रही आराधना मिश्रा

उन्होंने बताया है कि देवेंद्र निषाद व आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अब कांग्रेस विधान मंडल दल का नेता वीरेंद्र चौधरी को बनाया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद मोना को इस पद से हटा दिया गया है।उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा और रणनीतिक फेरबदल किया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, पार्टी हाईकमान ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उनके पद से मुक्त करते हुए उनके योगदान की सराहना की है। अब उनकी जगह विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।कांग्रेस के इस कदम को बेहद सोची-समझी राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। पार्टी इसके जरिए एक साथ महिला और ब्राह्मण मतदाताओं (सोशल इंजीनियरिंग) को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आराधना मिश्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की पुत्री हैं। विधानसभा में पार्टी की एक बेहद मुखर और मजबूत आवाज मानी जाती रही हैं।