कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल: आराधना मिश्रा 'मोना' को सौंपी उत्तर प्रदेश इकाई की कमान, अजय राय की छुट्टी

संगठन में कई अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी

कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा प्रदेश संगठन को और अधिक धार देने के लिए अन्य कई अहम पदों पर भी तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां की गई हैं।



कार्यकारी अध्यक्ष : वरिष्ठ नेता इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष : संगठन को मजबूती देने के लिए देवेंद्र निषाद और श्री आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता: इसके साथ ही, पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नया नेता नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।