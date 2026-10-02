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लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कलाकारों ने डॉ. नरेश कात्यायन के महा नाट्य 'मेरे कृष्ण' का किया मंचन

Bhupendra Singh

Updated Fri, 02 Oct 2026 09:05 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 09:05 PM IST







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लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कलाकारों ने डॉ. नरेश कात्यायन के महा नाट्य 'मेरे कृष्ण' का किया मंचन

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