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लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कलाकारों ने डॉ. नरेश कात्यायन के महा नाट्य 'मेरे कृष्ण' का किया मंचन

Fri, 02 Oct 2026 09:05 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Fri, 02 Oct 2026 09:05 PM IST
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कलाकारों ने डॉ. नरेश कात्यायन के महा नाट्य 'मेरे कृष्ण' का किया मंचन
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कलाकारों ने डॉ. नरेश कात्यायन के महा नाट्य 'मेरे कृष्ण' का किया मंचन
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