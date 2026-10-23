फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   लखनऊ: विधान परिषद चुनाव के बाद बस्ता और मतपत्र जमा करने के लिए लगी भीड़

लखनऊ: विधान परिषद चुनाव के बाद बस्ता और मतपत्र जमा करने के लिए लगी भीड़

Fri, 23 Oct 2026 09:37 PM IST
रोहित मिश्र
Rohit Mishra रोहित मिश्र
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:37 PM IST
लखनऊ: विधान परिषद चुनाव के बाद बस्ता और मतपत्र जमा करने के लिए लगी भीड़
लखनऊ: विधान परिषद चुनाव के बाद बस्ता और मतपत्र जमा करने के लिए लगी भीड़
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: पत्थर घाट की भव्यता वापस लाने के लिए सौंदर्यीकरण का काम शुरू

Kanpur Beautification work begins to restore the grandeur of Patthar Ghat
Kanpur
23 Oct 2026

कानपुर: तुलसीराम घाट पर गंदगी का अंबार, श्रद्धालुओं का मन हुआ खिन्न

Kanpur Heaps of filth at Tulsiram Ghat; devotees dismayed
Kanpur
23 Oct 2026

कानपुर: ब्रह्मखूटी मंदिर में साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना शुरू

Kanpur Worship resumes at Brahmakhuti Temple following cleanup
Kanpur
23 Oct 2026

कानपुर: ब्रह्मनगर की गलियों में बह रहा सीवर का पानी, आधी सड़क गंदे पानी से भरी

Kanpur Sewage water flows throug streets of Brahmanagar half road is submerged in filthy water
Kanpur
23 Oct 2026

कानपुर: गैंजेस क्लब में एंपावरिंग वुमन दिवाली एग्जीबिशन का आगाज, अजय कपूर ने किया उद्घाटन

Kanpur Empowering Women Diwali Exhibition Begins at Ganges Club Inaugurated by Ajay Kapoor
Kanpur
23 Oct 2026
विज्ञापन

महराजगंज में जनगणना 2027 के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण शुरू

Training for enumerators and supervisors for the 2027 Census begins
Maharajganj
23 Oct 2026

नूंह: बिजली वितरण निजी कंपनी को देने के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन, हड़ताल जारी रखने का एलान

Employees protest against handing over electricity distribution in Nuh to private company
Nuh
23 Oct 2026
विज्ञापन

दिल्ली: अशोक रोड पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

Demand for resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on Ashok Road
Delhi
23 Oct 2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: अशोक रोड पर प्रदर्शन, बस की छत पर चढ़कर विरोध जताते दिखे प्रदर्शनकारी

Protesters were seen expressing their opposition against Gyanesh Kumar by climbing onto the roof of bus
Delhi
23 Oct 2026

मिशन शक्ति: छात्राओं ने किया श्यामदेउरवां थाने का भ्रमण

Mission Shakti: Female students visited Shyamdeurwa police station
Maharajganj
23 Oct 2026

फरीदाबाद: सूरजकुंड दिवाली मेला परिसर में तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे मेले का उद्घाटन

Chief Minister Nayab Singh Saini will inaugurate Surajkund Diwali Mela
Faridabad
23 Oct 2026

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ पुल पर दो-तीन घंटे से भारी जाम, बिजली कटौती से लोग परेशान

Severe traffic jam on Ballabhgarh bridge for past two to three hours due to power outage
Faridabad
23 Oct 2026

अलीगढ़ में एमएलसी मतदान के दौरान हो रहा कॉल कर प्रचार

अलीगढ़ में एमएलसी मतदान के दौरान हो रहा कॉल कर प्रचार
Aligarh
23 Oct 2026

पंजाब सीएम के ओएसडी राजबीर घुमन सीबीआई दफ्तर में पेश

Punjab CM’s OSD Rajbir Ghuman appears at CBI office
Chandigarh-Punjab
23 Oct 2026

वीडियो: डाइट ऊना में जिला स्तरीय रंगोत्सव का आयोजन, 47 विद्यार्थियों ने लिया भाग

District-level Rangotsav organized at DIET Una; 47 students participated
Una
23 Oct 2026

मंडी: बालीचौकी में किसानों का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग

balichowki farmers protest demand dismissal gyanesh kumar
Mandi
23 Oct 2026

रामपुर बुशहर: भड़ावली पंचायत की ग्राम सभा में विकास, नशामुक्ति और स्वच्छता पर मंथन

Deliberations on development, de-addiction, and sanitation at the Bhadawali Panchayat Gram Sabha
Rampur Bushahar
23 Oct 2026

कन्नौज में एमएलसी चुनाव का उत्साह, तिर्वा और उमर्दा में मतदाताओं की लंबी कतारें

Enthusiasm for MLC elections in Kannauj long queues of voters in Tirwa and Umarda
Kannauj
23 Oct 2026

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की प्रदेशव्यापी हड़ताल, 50 फीसदी से ज्यादा बसों का संचालन प्रभावित

Dehradun:Statewide strike by the Uttaranchal Roadways Employees' Union; operations of more than 50 percent of buses affected
Dehradun
23 Oct 2026

वीडियो: रुद्रपुर शहर के बगवाड़ा के प्राचीन महाकाल मंदिर का होगा जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, मेयर ने किया स्थलीय निरीक्षण

Mahakal Temple to be renovated and beautified; Mayor conducts on-site inspection in rudrapur
Udham Singh Nagar
23 Oct 2026

बिलासपुर: एनएसएस शिविर में साहिल और आकांक्षा चुने गए सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी

Bilaspur: Sahil and Akanksha selected as best volunteers at NSS camp
Bilaspur
23 Oct 2026

कुल्लू दशहरा: भगवान रघुनाथ का विधिवत स्नान, हार-श्रृंगार के बाद हुई मध्याह्न पूजा

kullu dussehra lord raghunath midday puja snan shringar
Kullu
23 Oct 2026

हमीरपुर में लहसुन और बरसीम का बीज पहुंचा, गेहूं के लिए किसानों का इंतजार जारी

hamirpur garlic berseem seeds available wheat seed wait
Hamirpur (Himachal)
23 Oct 2026

गाजियाबाद में एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान जारी

Voting underway for MLC elections in Ghaziabad
Ghaziabad
23 Oct 2026

देवरिया: राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी पर भड़के अधिवक्ता

Joint Magistrate accused of failing to dispose of case files; advocates submit a memorandum
Deoria
23 Oct 2026

अर्थला स्थित कैलाश्वति इंटर कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे डीसीपी ऋजुल

DCP Rijul arrived at Kailashwati Inter College in Arthala for an inspection.
Ghaziabad
23 Oct 2026

बिजली कर्मचारियों के साथ बैठक के लिए पहुंचे मंत्री अनिल विज

Minister Anil Vij arrived for a meeting with electricity department employees.
Chandigarh-Haryana
23 Oct 2026

बस्ती: भाजपा की बैठक में ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ’ अभियान को सफल बनाने का आह्वान

Save democracy, remove mob rule: Harish Dwivedi
Basti
23 Oct 2026

गुरुग्राम में झुकी इमारत सीधी करने का काम, 24 घंटे पुलिस तैनात

Work begins to straighten leaning building in Gurugram
Gurugram
23 Oct 2026

नोएडा का एक्यूआई घटा, फिर भी प्रदूषण से राहत नहीं

Noida AQI has dropped from 265 to 208
Noida
23 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed