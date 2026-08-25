लखनऊ विश्वविद्यालय में 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम आयोजित

{"_id":"6a8c600d302c4493540c2263","slug":"in-pursuit-of-55-million-views-a-car-turned-into-a-kissing-car-covered-in-3400-lipstick-kiss-marks-police-issued-a-fine-of-rs5500-gwalior-news-c-1-1-noi1227-4647123-2026-08-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"MP: 55 लाख व्यूज के चक्कर में कार बनी ‘किसिंग कार’, 3400 लिपस्टिक किस के निशान, पुलिस ने काटा 5,500 का चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}