यूपी: स्कूल में घुसकर बनाया वीडियो, इंचार्ज शिक्षिका ने कराई एफआईआर; लखनऊ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की घटना

लखनऊ में गोसाईंगंज के बेगरियामऊ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बिना अनुमति वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। महिला शिक्षिकाओं पर बयान देने का दबाव बनाने का भी आरोप है। इंचार्ज अध्यापिका विनीता श्रीवास्तव ने एक निजी चैनल के प्रतिनिधि बताए जा रहे अमित यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराई है।

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