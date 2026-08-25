यूपी: लखनऊ में पुलिस ने बेटों को घर से उठाया, पिता बोला- मेरे पास CCTV फुटेज; दरोगा समेत दो सिपाहियों पर FIR

पीजीआई थाने में बिजनौर जनपद में तैनात एक दरोगा, दो सिपाहियों और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय टीम योगी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर कोर्ट के आदेश पर अपहरण, मारपीट, लूट, धमकी समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुई है। सैनी का आरोप है कि आरोपियों ने उनके दो बेटों को घर से उठाकर ले गई और हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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