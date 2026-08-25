Lucknow News: विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने स्टाइपेंड बढ़ाने पर जताया मुख्यमंत्री का आभार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:54 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:54 PM IST
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विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने स्टाइपेंड बढ़ाने पर जताया मुख्यमंत्री का आभार
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार का आभार जताया है।
डॉ. सिंह ने कहा कि यह फैसला युवा डॉक्टरों के हित में बहुत बड़ा कदम है। इससे सरकार की युवा हितैषी सोच और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की मंशा साफ दिखती है। उन्होंने कहा था कि एमबीबीएस इंटर्न अस्पतालों में दिन-रात मेहनत करते हैं, मरीजों की सेवा में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका स्टाइपेंड बढ़ना जरूरी था।
विधायक ने कहा कि स्टाइपेंड बढ़ने से प्रदेश के हजारों इंटर्न छात्रों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। उनका मनोबल बढ़ेगा और वह अपने प्रशिक्षण पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे।
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उन्होंने कहा कि युवा चिकित्सकों को सशक्त बनाना ही स्वस्थ और मजबूत उत्तर प्रदेश के निर्माण में सबसे बड़ा निवेश है।
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माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार का आभार जताया है।
डॉ. सिंह ने कहा कि यह फैसला युवा डॉक्टरों के हित में बहुत बड़ा कदम है। इससे सरकार की युवा हितैषी सोच और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की मंशा साफ दिखती है। उन्होंने कहा था कि एमबीबीएस इंटर्न अस्पतालों में दिन-रात मेहनत करते हैं, मरीजों की सेवा में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका स्टाइपेंड बढ़ना जरूरी था।
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विधायक ने कहा कि स्टाइपेंड बढ़ने से प्रदेश के हजारों इंटर्न छात्रों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। उनका मनोबल बढ़ेगा और वह अपने प्रशिक्षण पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे।
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उन्होंने कहा कि युवा चिकित्सकों को सशक्त बनाना ही स्वस्थ और मजबूत उत्तर प्रदेश के निर्माण में सबसे बड़ा निवेश है।