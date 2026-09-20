Lucknow News: अलीगंज अग्निकांड में चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

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22 जून की दोपहर इमारत में अचानक आग लगने से हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी। घटना ने फायर ब्रिगेड और लखनऊ विकास प्राधिकरण की पोल खोल दी थी। सुरक्षा पर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अलीगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। इसने ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी।रिपोर्ट में कहा गया कि भवन में आग से बचाव के इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। एलडीए और अन्य विभागों के कई इंजीनियर व अधिकारी दोषी बताए गए थे। पुलिस ने घटना वाले दिन ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, सुरेंद्र को नहीं पकड़ा जा सका। पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार के मुताबिक आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।