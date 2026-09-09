लखनऊ में यूपी टेक्स-2026 के दूसरे दिन प्रदर्शनी और पैनल डिस्कशन आयोजित

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लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश टेक्स 2026 प्रदर्शनी के दौरान पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। इसमें जर्नल मैनेजर एमकेयू लिमटेड, राकेश गुप्ता, डायरेक्टर यूकेएस कुमार अभिषेक, एसीईओ इन्वेस्ट यूपी आईएएस प्रेरणा शर्मा , एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी, हैंडलूम व टेक्सटाइल्स मंत्री राकेश सचान,अंडर सेक्रेटरी मोट भास्कर कालरा, डायरेक्टर हिल्टेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमटेड यशवर्धन भारतीय,डायरेक्टर जर्नल नित्रा डॉ एमएस परमार शामिल रहे।

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