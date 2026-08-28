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लखनऊ में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

लखनऊ ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 03:23 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 03:23 PM IST







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लखनऊ में समेसी मजरा कंचनखेडा निवासी अरविंद की 24 वर्षीय पत्नी दीपा की प्रसव के बाद मौत हो गई। नाराज परिजनों ने केयर ह़ॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बताया गया कि दीपा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों व ग्रामीणों को समझाती रही। ... और पढ़ें

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