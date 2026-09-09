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यूपी: शुभारंभ से पहले राम वनगमन पथ का निकला दम, अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश; ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट!

Wed, 09 Sep 2026 09:21 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 09:21 AM IST
सार

राम वनगमन मार्ग में खामियां सामने आने पर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय को पत्र भेजा है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Orders issued for action against engineers following discovery of flaws in Ram Van Gaman Marg
राम वनगमन पथ उद्घाटन के पहले धंसा। - फोटो : अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी.

विस्तार
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राम वनगमन मार्ग पर खामियां सामने आने पर पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता ओमकार भारती और अधिशासी अभियंता रवींद्र पाल सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इस मार्ग के अवतारपुर से सिंहरौर-उपरिहार हिस्से पर फ्लाईओवर के स्लैब में बड़ी खामियां मिली थीं। 

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यह हिस्सा करीब 14 किमी लंबा है। करीब डेढ़ किमी लंबाई में साइड के बंधे और ढाल क्षतिग्रस्त मिला है। थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट में गुणवत्ता खराब पाई गई। यह सड़क पीडब्ल्यूडी की एनएच विंग करवा रही है। इसमें ठेकेदार को डिबार (ब्लैकलिस्ट) करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया है। 
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ठेकेदार पूरी सड़क की रिपेयर अपने खर्च पर करेगा। जिस संस्था के पास इस संस्था की क्वालिटी की निगरानी की जिम्मेदारी थी, उसे भी काली सूची में डालने के लिए लिख दिया गया है।

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