फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Astronaut Shubhanshu Shukla says the goal is 50 space launches annually by 2030; new career avenues will o

यूपी: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बोले- 2030 तक सालाना 50 अंतरिक्ष लॉन्च का लक्ष्य, खुलेंगे करियर के नए रास्ते

Wed, 16 Sep 2026 01:20 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 16 Sep 2026 01:20 PM IST
सार

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक हर साल 50 अंतरिक्ष लॉन्च करना है। मानव अंतरिक्ष मिशन पर काम जारी है और निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार से स्कूली बच्चों के लिए भविष्य में करियर के नए और बेहतर अवसर खुलेंगे।

विज्ञापन
UP: Astronaut Shubhanshu Shukla says the goal is 50 space launches annually by 2030; new career avenues will o
एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला - फोटो : ANI

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारत ने वर्ष 2030 तक हर साल 50 अंतरिक्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते अवसरों पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत मानव अंतरिक्ष मिशन पर सक्रियता से काम कर रहा है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र भी तेजी से विस्तार कर रहा है।

विज्ञापन


उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसरों की भरमार होगी। जब ये बच्चे पढ़ाई पूरी कर पेशेवर दुनिया में कदम रखेंगे, तब उनके सामने करियर के कई विकल्प उपलब्ध होंगे।
विज्ञापन

 

मानव अंतरिक्ष मिशन पर काम जारी

शुभांशु शुक्ला के मुताबिक, भारत मानव अंतरिक्ष मिशन को लेकर लगातार काम कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकारी प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है।

स्कूली बच्चों के लिए बढ़ेंगे अवसर

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार का सीधा फायदा नई पीढ़ी को मिलेगा। अभी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेशेवर जीवन में प्रवेश करने तक उनके सामने अंतरिक्ष और उससे जुड़े क्षेत्रों में करियर के कई नए विकल्प उपलब्ध होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed