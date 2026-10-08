{"_id":"6ac78fd0fd8bde0de303e8ff","slug":"video-lkhanauu-ma-gatha-sa-bcaca-chhanakara-bhaga-raha-tha-mahal-garamanae-na-pakaugdhakara-kaya-palsa-ka-haval-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में गोद से बच्चा छीनकर भाग रही थी महिला, ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में बख्शी का तालाब के सरगपुर सरैया निवासी महिला जरीन खान ने बताया कि, वह मेघदूत फैक्ट्री के पास अपने घर के सामने गोद में डेढ़ वर्ष के बच्चे को लिए खड़ी थी। इसी दौरान एक अज्ञात महिला ने झपट कर उसकी गोदी से बच्चा छीन लिया और भागने लगी। जब शोर मचाया तो आसपास मवेशी चरा रहे ग्रामीणों ने महिला को दौड़ाकर पकड़ लिया। उसके हाथ से बच्चा लेकर पुलिस को सूचित कर हवाले कर दिया गया।

... और पढ़ें