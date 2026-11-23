यूपी के राजनीतिक गलियारे और प्रशासनिक गलियों में आज तीन किस्से काफी चर्चा में रहे। चाहे-अनचाहे आखिर ये बाहर आ ही जाते हैं। इन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम होती है। आज की कड़ी में 'दुविधा में फंसे मुखिया जी' की कहानी। इसके अलावा 'प्रमोशन भी वायरल' और 'पशोपेश में मुखिया' के किस्से भी चर्चा में रहे। आगे पढ़ें, नई कानाफूसी...

दुविधा में फंसे मुखिया जी

प्रदेश में यूं तो गुरुओं में मुखिया बनने की होड़ मची रहती है। किंतु हाल में उनकी नौकरी के लिए उठे एक मुद्दे ने सबको घनचक्कर कर रखा है। इससे राहत के लिए हुई परीक्षा का विरोध करते करते मुखिया जी खुद भी इसमें शामिल हुए। लेकिन उनको झटका लगा है। अब वो दुविधा में हैं कि अपने और शिक्षकों का मुखिया बने रहने के लिए क्या करें कि सबकी नौकरी बची रहे।

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प्रमोशन भी वायरल

इस महीने थोक के भाव नौकरशाहों की ट्रांसफर लिस्ट निकलीं। उन्हीं में से एक तेजतर्रार साहब को कुछ ही महीने में एक विभाग से दूसरे बड़े विभाग भेजा गया। पहले राजधानी में एक महत्वपूर्ण महकमे में काबिज साहब को करीब के महानगर में कारोबारियों को जमीन देने का जिम्मा सौंप दिया था लेकिन पोस्टिंग से थोड़ा मायूस थे। प्रार्थना काम आई और जल्द ही उन्हें पश्चिम के एक महत्वपूर्ण जिले में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चे हैं कि स्मार्ट साहब की मेहनत और प्रार्थना काम कर गई।

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पशोपेश में मुखिया

सेहत से जुड़े एक मुख्यालय के साहब इन दिनों सांसत में हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कार्रवाई करें या छोड़ें। क्योंकि जिस पर कार्रवाई करना है, वो उनका राजदार है। उन्हें अब तक मुख्यालय के दूसरे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की खुफिया रिपोर्ट देता रहा है। अब वही कर्मचारी खुद एक रिपोर्ट में फंसने लगा है। ऐसे में मुख्यालय के मुखिया पशोपेश में हैं।