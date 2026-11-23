पटना में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण पुणे से पटना जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 653 सोमवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट डायवर्ट कर दी गई। एयरपोर्ट प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर मौसम अनुकूल न होने के कारण विमान को वहां उतरने की अनुमति नहीं मिल सकी।

विज्ञापन