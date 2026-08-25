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लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के सामने UPSSSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

लखनऊ ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 01:34 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 01:34 PM IST







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लखनऊ में UPSSSC अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के सामने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अभ्यर्थी पहुंचे। वह लाइब्रेरियन समेत अन्य रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने सभी छात्रों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया। ... और पढ़ें

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