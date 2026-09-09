लखनऊ में बीकेटी नगर पंचायत के नई बस्ती, कोटवा, मुस्लिमनगर में अवैध डेरियों के खिलाफ लोगों का हंगामा

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लखनऊ में अवैध डेरियों के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने बख्शी का तालाब थाने पर हंगामा किया। इंस्पेक्टर संजय सिंह मिलकर अपनी शिकायत दी है। इसमें नई बस्ती,कोटवा रोड,नंदना, मुस्लिमनगर में संचालित अवैध डेरियों के खिलाफ बुधवार को ब्रम्हपुरी जन कल्याण समिति द्वारा ब्रम्हपुरी कालोनी नवीकोट नन्दना, नई बस्ती, निकट छठामील. कोटवा रोड के निवासियों द्वारा बुधवार को संरक्षक दिनेश सिंह,अध्यक्ष बनारसी मिश्र,महामंत्री राजेश श्रीवास्तव ,उपाध्यक्ष अमित और कोषाध्यक्ष प्रदीप दीक्षित शामिल रहे। लोगों का आरोप है कि,ब्रम्हपुरी कालोनी, नई बस्ती-नवी कोट नन्दना में अवैध डेयरी संचालको द्वारा फैलाई जा रही गंदगी एवं उससे फैल रही है। मच्छरजनित बीमारियों के कारण हमारी कालोनी में रहने वाले लगभग 1100-1200 लोग परेशान है। कालोनी के अन्दर दो-तीन जगहो पर लगभग 20-25 लोगों द्वारा अवैध रूप से जानवर पालकर अवैध डेरियों से दूध का व्यवसाय किया जा रहा है।

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