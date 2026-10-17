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बदल गए हालात: दाऊद नगर-मामा कॉलोनी की सड़कों से उतरा पानी, घरों में अब भी जलभराव
फैजुल्लागंज के दाऊद नगर स्थित मामा कॉलोनी में बाढ़ के हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक यहां सड़कों पर पानी भरा होने के कारण लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ता था। अब सड़कों से पानी पूरी तरह निकल चुका है, लेकिन कॉलोनी के अंदर जलभराव की समस्या बनी हुई है।
स्थानीय हालात के मुताबिक, कॉलोनी में अब भी करीब एक फीट तक पानी भरा है, जो धीरे-धीरे कम हो रहा है। सड़कों से पानी उतरने के बाद लोगों को राहत मिली है, हालांकि घरों और आसपास के इलाकों में जमा पानी के पूरी तरह निकलने का इंतजार है।
वहीं, बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए यहां बने कमांड सेंटर पर राशन का वितरण भी किया जा रहा है। इससे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है।
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