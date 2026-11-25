{"_id":"6b06d333c55cf370af0efc57","slug":"video-artists-from-mp-presented-cultural-programs-in-lucknow-on-occasion-of-birsa-munda-birth-anniversary-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश के कलाकारों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश के कलाकारों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

Bhupendra Singh

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:53 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:53 PM IST







Link Copied



लखनऊ में गोमती नगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव में मध्य प्रदेश के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ... और पढ़ें

विज्ञापन