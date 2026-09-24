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अमर उजाला डिजिटल पर खबर चलने का असर, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बंद रास्ता खोला गया; यातायात सामान्य

Bhupendra Singh

Updated Thu, 24 Sep 2026 02:24 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 02:24 PM IST







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अमर उजाला डिजिटल पर खबर चलने का असर, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बंद रास्ता खोला गया; यातायात सामान्य

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