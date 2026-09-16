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जनसेवा को देशसेवा का मंत्र मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ जीवन के लिए दीये जलाएं : सुकांत
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोगों से अपने घरों में दीये जलाकर उनके सुस्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा को देशसेवा का मंत्र मानकर पिछले 25 वर्षों से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।
सुकांत मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नित नए अध्याय गढ़ रहा है। 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर आइए, अपने घरों में दीप जलाएं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना करें। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
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