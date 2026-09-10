{"_id":"6aa2f8b5548c3522f606398c","slug":"video-suvendu-adhikari-visits-kalighat-temple-area-echoes-with-jai-maa-kali-and-jai-shri-ram-chants-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कालीघाट मंदिर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, जय मां काली और जय श्रीराम के नारों से गूंजा कालीघाट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को संध्या समय में कालीघाट पहुंचे। उनके पहुंचते ही इलाके में समर्थकों ने ‘जय मां काली’ और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए। शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर में मां काली की पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया। शुभेंदु के कालीघाट पहुंचने को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। काफी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे और उनके पहुंचने पर नारेबाजी की।

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