{"_id":"6b01afac13034bbc5d052c39","slug":"video-troubled-by-the-growing-number-of-monkeys-and-the-menace-of-wild-animals-in-pauni-block-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: किसान बचाओ, बंदर भगाओ के नारों से गूंजा पौनी, आतंक से परेशान किसानों ने निकाली रोष रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ब्लॉक पौनी में बंदरों की बढ़ती तादाद और जंगली जानवरों के आतंक से परेशान किसानों ने शुक्रवार को रोष रैली निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित हुए किसानों ने राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पौनी से रैली शुरू की और ‘किसान बचाओ, बंदर भगाओ’ के नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंचे। इसके बाद किसानों ने तहसीलदार साहिल रंधावा को ज्ञापन सौंपकर बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग उठाई। किसान नेता ओम प्रकाश वाशी ने कहा कि ब्लॉक पौनी में 23 पंचायतें हैं और लगभग सभी पंचायतों के किसान बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बंदर खेतों में खड़ी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते किसानों के लिए खेती करना मुश्किल ही नहीं न मुमकिन हो गया है, कई किसान नुकसान के चलते खेती-बाड़ी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान बड़ी मेहनत और पैसे खर्च कर फसलें उगाते हैं, लेकिन बंदर और अन्य जंगली जानवर कुछ ही समय में पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि बंदर महिलाओं और बच्चों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं तथा लोगों के घरों में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते है तो उनके ऊपर हमला कर घायल कर देते है, अब स्थिति यह है कि उनके अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते है, बही बंदर लोगों के घरों में पहुंच रहे है बाहर बैठ कर खाना खाने तक नहीं दे रहे है इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने सरकार से मांग की कि जिस तरह अन्य गंभीर समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए जाते हैं, उसी तरह बंदरों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए भी ठोस नीति बनाई जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि अगले दो सप्ताह के भीतर समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि यदि फसलों को इसी तरह नुकसान पहुंचता रहा तो उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं, तहसीलदार साहिल रंधावा ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को गंभीरता से सुना गया है और इस संबंध में जिला उपायुक्त को भी अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बंदरों की समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर दीदार सिंह, जतिंदर बक्शी, अजीत राम, सुखविंदर सिंह, विकास गंडोत्रा, बाबू राम सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

... और पढ़ें