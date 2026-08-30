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Jammu: विजयपुर स्कूल में खेलों का महाकुंभ, विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर

Nikita Gupta

Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST







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विजयपुर के सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय खेल दिवस पर विद्यार्थियों ने बिना स्कूल बैग के विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, दौड़, जैवलिन और टग ऑफ वॉर जैसी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को एसडीएम संदीप दुबे ने मेडल और ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया ... और पढ़ें

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