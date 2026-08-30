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Jammu Kashmir: कनेर इमाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, तीन हाफिजों को दस्तार से नवाजा गया

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST







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शोपियां के कनेर इमाम स्थित जामिया शाबरिया कंजुल ईमान में वार्षिक दस्तार-ए-फजीलत सम्मेलन धार्मिक उत्साह और आस्था के माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ... और पढ़ें

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