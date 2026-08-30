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Jammu: जख में पुल निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम, NHAI अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Nikita Gupta

Updated Sun, 30 Aug 2026 05:22 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 05:22 PM IST







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उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जख क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जा रहे पुल का निरीक्षण किया और वहां भी पहुंचे जहां पुल गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी इस मौके पर उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए की पुलों का निर्माण बढ़िया और अच्छे तरीके से किया जाए। ... और पढ़ें

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