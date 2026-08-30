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Jammu: चिनैनी के सुईयां गांव में जमीन फटी, मकानों को भी नुकसान; दहशत में ग्रामीण

Nikita Gupta

Updated Sun, 30 Aug 2026 05:22 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 05:22 PM IST

चिनैनी की पंचायत टंडार के हल्की सुईयां गांव में जमीन पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने और मकानों को नुकसान पहुंचने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से गांव का जल्द सर्वे करवाकर दरारों की वजह का पता लगाने और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। ... और पढ़ें

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