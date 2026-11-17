{"_id":"6afc1c8ed3707de88f008dd0","slug":"video-second-day-of-the-kulgam-encounter-today-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: कुलगाम मुठभेड़ का दूसरा दिन आज, एक आतंकी ढेर, दूसरा घायल होने की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ दूसरे दिन भी चल रही है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ यह अभियान छेड़ रखा है। यह ऑपरेशन पिछले 20 घंटे से लगातार जारी है। इस कार्रवाई में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है।

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